handyreparatur123.de im Fernsehen

Am Montag war das MDR Sachsen Anhalt Team zu Besuch bei handyreparatur123.de. Das Fernsehteam hatte ein „abgesoffenes iPhone“ mitgebracht, das von unseren Technikern wieder in Gang gebracht werden sollte. Leider sind die Erfolgschancen bei einem Wasserschaden sehr gering. So auch leider in diesem Fall.

Gestern Abend in der Fernsehsendung Sachsen Anhalt Heute war dann die Ausstrahlung. Im Beitrag ging es um „Handyversicherungen im Test„. Ab 2:39 Minute ging es dann um unsere Werkstatt und dem Versuch, das iPhone wieder zum Leben zu erwecken.

Info: Beitrag war nur 7 Tage in der Mediathek verfügbar.

Da sicherlich meistens nur Rentner dieses Senderformat sehen, waren die Besucherzahlen ganz normal geblieben. So mussten im Serverraum keine zusätzlichen Kohlen eingeworfen werden. 😀

Ist eine Handyversicherung sinnvoll?

Im Beitrag geht’s ja hauptsächlich um Handyversicherungen. Zugegeben ich habe seit 2007 ein iPhone und habe es zum Glück noch nie fallen gelassen. Somit würde sich eine Versicherung für mich absolut nicht lohnen und deswegen habe ich mich auch dagegen entschieden. Aber wenn das Handy wirklich mal auf den Boden knallt und das Display kaputt geht, dann ist es schon schön eine Versicherung zu haben, die die Kosten für den Schaden übernimmt. Gerade beim iPhone 5 kostet eine Displayreparatur aktuell noch um die 200 Euro. Bei HTC one, Samsung S3 und S4, Sony Xperia Z sind die Kosten einer Displayreparatur ähnlich. Es muss bei den Smartphones immer die komplette Fronteinheit ausgetauscht werden, daher auch dieser teuere Reparaturpreis.

So wie ich das in unserer Werkstatt mitbekomme, werden so gut wie alle Schäden von den Versicherungen gezahlt. Jedoch sollte bei Abschluss einer Versicherung die Vertragsbedingungen ausgiebig und intensiv gelesen werden. Denn wie so oft gibt’s irgendwo einen Haken. Empfehlen möchte ich aber an dieser Stelle die Handy Versicherung von Assona. Sowohl die Leistungen als auch der Preis würden mich überzeugen. Aber wie gesagt ich gehe sehr sorgfältig mit meinen Sachen um und hatte zum Glück auch nie einen Schaden.